Španski biki še do četrtega naslova evropskega nogometnega prvaka Demokracija Piše: C. R. Španska nogometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Nemčiji osvojila naslov evropskega prvaka, potem ko je v finalu v Berlinu premagala Anglijo z 2:1 (0:0). Španija je do finala prikazala najboljši nogomet na EP, večji del pa prevladovala tudi v odločilni tekmi ter se zasluženo veselila naslova prvaka. Zanjo je to četrti evropski, s čimer je postala najuspešnejša v tem pogl

Sorodno