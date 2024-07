Trump po poskusu atentata že zapustil bolnišnico in pristal v New Jerseyju N1 Letalo nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa je že pristalo na letališču Newark v New Jerseyju. Kot je po poročanju CNN sporočil dobro obveščeni vir, je republikanski predsedniški kandidat tako v spremstvu tajne službe zapustil zvezno državo Pensilvanijo, kjer se je na predvolilnem shodu zgodil poskus atentata.

