“Ne pozabimo, da so različna mnenja, politika in politične igre vredni manj od ljubezni” – Melania Trump prekinila sorazmerno dolg niz molka in označila strelca na Donalda Trumpa za pošast topnews.si Nekdanja prva dama Melania Trump je bila danes v prvem odzivu kritična do poskusa atentata na svojega soproga, republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa. Strelca je v izjavi na družbenem omrežju X označila za pošast, Američane pa pozvala, naj se združijo. “Pošast, ki je mojega moža prepoznala kot nečloveški politični stroj, je poskušala preglasiti Donaldovo strast […]...

