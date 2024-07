Včeraj ob 17.17 je Šentrupertu voznik z osebnim vozilom trčil v obcestni betonski stebriček. Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na osebnem vozilu in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so voznika oskrbeli ter prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. preberite več » ...