Minulo noč ob 3.33 je pri Dolenjskih Toplicah osebno vozilo trčilo v brežino. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, pomagali policistom z osvetljevanjem kraja nesreče, nudili pomoč pri oskrbi in prenosu ponesrečenega do reševalnega vozila reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.