Preko današnjega dne so gasilci odpravljali posledice včerajšnjega neurja, ki je naredilo največ škode na območjih Regijskih centrov za obveščanje Celje, Maribor in Ptuj. Po do sedaj znanih podatkih Uprave za zaščito in reševanje RS so zabeležili 708 intervencij. Toča je poškodovala veliko objektov, vozil in naredila veliko škode na poljščinah, močan veter pa je podiral drevesa. Gasilci so prekriv ...