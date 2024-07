Vreme danes sončno, popoldne ni izključena možnost neviht Lokalec.si Danes in jutri bo sončno in vroče, zapišejo na strani Agencije RS za okolje. Danes bo sončno z nekaj kopaste in nekaj koprenaste oblačnosti. Pozno popoldne ni povsem izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 °C. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 35 °C. Opozorilo Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velik ...

Sorodno























































































































Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Jani Kovačič

Janez Janša

Aleksander Čeferin

Robert Golob