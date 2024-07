Finale evropskega nogometnega prvenstva, ki so ga prepričljivo dobili Španci, so si ogledali tudi številni pomembni gostje. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je gostil tudi španskega kralja Filipa, ki si je tekmo ogledal v spremstvu hčerke Sofie, in britanskega princa Williama, ki je na finalno tekmo med Španijo in Anglijo v Berlin prišel s sinom, princem Georgem.