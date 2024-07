Šmarska cesta: zelo pijana stekla čez cesto in zakrivila prometno nesrečo Primorske novice V soboto ob 11. uri se je zgodila prometna nesreča na Šmarski cesti pri Kopru. 30-letna ženska je stekla čez cesto, kjer jo je zbil voznik osebnega avtomobila, državljan Italije, ki je peljal proti Šmarjam. Policisti so kmalu ugotovili vzrok nesreče. Peška je bila namreč vidno pod vplivom alkohola. Reševalci so jo odpeljali v izolsko bolnišnico, kjer so opravili preizkus alkoholiziranosti. Ta je p...

