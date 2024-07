Včeraj nekaj po 14. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo motorista in voznika kmetijskega traktorja v Podbočju. Policisti PP Krško so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 40-letni traktorist, ki se je s poljske poti vključeval na regionalno cesto in odvzel prednost 23-letnemu motoristu. Ta je z motornim kolesom oplazil vilice za prevoz travnatih bal, nameščene na traktorju, potem pa pad ...