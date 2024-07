Milijoni otrok po svetu še naprej brez zaščite cepiv Primorske novice Ravni precepljenosti otrok po svetu so še vedno pod stopnjo iz časa pred pandemijo covida-19, niti enega odmerka cepiv proti davici, tetanusu in oslovskem kašlju pa ni prejelo 14,5 milijona otrok, sta danes opozorila Unicef in Svetovna zdravstvena organizacija. Lani je bilo proti tem ključnim boleznim polno cepljenih le 84 odstotkov vseh otrok.

Sorodno