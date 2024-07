Milijoni otrok po svetu še naprej brez zaščite cepiv RTV Slovenija Ravni precepljenosti otrok po svetu so še vedno pod stopnjo iz časa pred pandemijo covida-19, niti enega odmerka cepiv proti davici, tetanusu in oslovskem kašlju pa ni prejelo 14,5 milijona otrok, opozarjata Unicef in Svetovna zdravstvena organizacija.

Sorodno