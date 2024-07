Kaos na cestah: na ljubljanski obvoznici tudi do 200 odstotkov povečan promet SiOL.net Čeprav je čas dopustov, se to na cestah ne vidi. Zastoji nastajajo na ljubljanski južni obvoznici mimo Kozarij proti Brezovici, na severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in naprej proti Primorski ter na zahodni obvoznici od Kosez proti Brezovici. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pred Fernetiči proti Italiji zaprt vozni pas, poroča prometnoinformacijski center.

