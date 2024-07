Pogačar: Takšna prednost je luksuz, ampak do konca je še daleč 24ur.com Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je po dvojnem zmagoslavju v Pirenejih na dobri poti do tretje zmage na Dirki po Franciji. To mu je uspelo že leta 2020 in 2021, medtem ko je zadnji dve leti premoč moral priznati Jonasu Vingegaardu. Tokrat je odločen, da v zadnjem tednu obrani veliko prednost pred Dancem, a opozarja, da je pot do Nice še dolga.

