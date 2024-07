Brajkovič: Očitno pri Emiratih vedo, kakšen tempo lahko Pogačar prenese RTV Slovenija V zadnjih dneh ni manjkalo tistih, ki so kritizirali agresivno, napadalno taktiko ekipe UAE na Dirki po Franciji. Razplet 14. etape pa kaže na to, da so Emirati zadeli v polno.

