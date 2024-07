Vrhunec vročinskega vala: Do koliko se bo ogrelo danes? Maribor24.si Danes in jutri bo prevladovalo sončno in precej vroče vreme. Jutri bodo predvsem v severnih krajih nastale posamezne plohe in nevihte.

Sorodno































Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Marjan Šarec

Saša Lendero

Vlado Kreslin