Sabina Zabukovnik in njeni trije otroci so v domači hiši v občini Slovenska Bistrica z velikim strahom čakali, kaj se bo zgodilo med sobotnim neurjem s točo. V pol ure jim je toča prerešetala streho, od katere ni ostalo tako rekoč nič. Voda je drla s stropa, iz lukenj ob električni napeljavi, ob napeljavi luči, po stenah in uničevala vse, kar ji je bilo na poti. V hiši zdaj ne morejo bivati. Sabin ...