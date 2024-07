V eksploziji plovila na Hrvaškem poškodovani štirje Slovenci RTV Slovenija V požaru in eksploziji na plovilu, ki je zagorelo v soboto nekaj po 18. uri, okoli 200 metrov od obale pri marini v Biogradu na Moru, so bili v soboto huje poškodovani štirje slovenski državljani, so v ponedeljek sporočili z zadrske policijske uprave.

