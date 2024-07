V eksploziji plovila na Hrvaškem huje poškodovani štirje Slovenci 24ur.com V eksploziji in požaru na plovilu pri marini v Biogradu na Moru v severni Dalmaciji so bili v soboto huje poškodovani štirje slovenski državljani, so sporočili z zadrske policijske uprave. Na plovilu je bilo v času nesreče sedem Slovencev.

