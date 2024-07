Danes ob 13.21 so na počivališču Dul, občina Trebnje, zaradi pregretja zagorele pnevmatike na prikolici tovornega vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, pogasili in ohladili goreče pnevmatike ter prikolico pregledali s termo kamero. preberite več » ...