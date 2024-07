Ob 13.49 je v Gosposki ulici v Mariboru gorela zunanja enota klimatske naprave trgovine z oblačili. Gasilci GB Maribor in PGD Maribor Mesto so klimo odklopili iz električnega omrežja, požar pogasili in okolico pregledali s termo kamero, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.