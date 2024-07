Vlada in sindikati v podpis delnega dogovora o usklajenosti prenove plačnega sistema Svet 24 Ministra Klemen Boštjančič in Franc Props ter vodji pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek bodo v sredo podpisali dokument, s katerim bodo potrdili pregled usklajenih zadev, izhaja iz vabila ministrstva za javno upravo.



