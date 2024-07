Slovenske Butale: Noro, kako so Golob, Boštjančič in Props “nategnili” sindikate javnega sektorja, vsi skupaj pa navadne ljudi in zlasti stavkajoče Demokracija Piše: G. B. Režimski mainstream mediji danes pompozno poročajo o novem “velikem dosežku” Golobove vlade: dogovoru s sindikati javnega sektorja. Ministra Klemen Boštjančič in Franc Props ter vodji pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek so namreč danes podpisali dokument, s katerim so potrdili pregled zadev, ki so jih v pogajanjih uskladili doslej. Ob

Sorodno