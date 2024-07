Dve leti po katastrofalnem požaru na Krasu je obnova v polnem teku Primorske novice Ta teden minevata dve leti od katastrofalnega požara na goriškem Krasu. Obnova prizadetih območij intenzivno poteka, v obnovo gozdov so doslej vložili skoraj pol milijona evrov in pogozdili približno 45 hektarjev površin. Gasilci so dobili novo opremo, nabavljena so letala za gašenje, gasilska zveza je sprejela tudi nove ukrepe.

Sorodno









Omenjeni Berlin

Italija Najbolj brano Osebe dneva Klemen Boštjančič

Robert Golob

Branimir Štrukelj

Franc Props

Jakob Počivavšek