Letali air tractor v pripravljenosti za preventivni prelet SiOL.net Letali air tractor sta od danes v pripravljenosti in bodo z njima preventivno začeli preletavati območja v času velike požarne ogroženosti, kar glede na vremenske napovedi lahko pričakujemo v naslednjih nekaj dneh, so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje.

Sorodno

























Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Milan Brglez

Andreja Katič

Ivan Žagar