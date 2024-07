Organizirane poletne aktivnosti v zaporih Dob, Maribor in v Prevzgojnem domu Radeče Vlada RS V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni in Maribor ter v Prevzgojnem domu Radeče smo za skupine obsojencev in mladoletnikov v poletnih dneh organizirali različne pohode zunaj zavodov.

