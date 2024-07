Zapora Dob pri Mirni in Maribor za skupine obsojencev organizirala pohode v naravi RTV Slovenija Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je v zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni in Maribor ter v prevzgojnem domu Radeče za skupine obsojencev in mladoletnikov v vročem poletnem času organizirala različne pohode zunaj zavodov.

Sorodno











Omenjeni Maribor

Rogla

Velenje Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Luka Dončić

Klemen Boštjančič

Tinkara Kovač

Branimir Štrukelj