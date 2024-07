Obupana ženska poklicala policiste, ki so njenega sina komaj rešili zurnal24.si Pred dnevi so novomeški policisti s hitrim in požrtvovalnim ukrepanjem rešili življenje moškemu, ki je poskušal storiti samomor, so danes sporočili z novomeške policijske uprave.

Sorodno























Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Luka Dončić

Klemen Boštjančič

Tinkara Kovač

Branimir Štrukelj