Vozil brez vozniške in pijan … Ujeli so ga mariborski policisti Lokalec.si Mariborski policisti poročajo o prometni varnosti. “Na območju Gorišnice je bilo zasežen osebni avtomobil moškemu, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Ugotovljeno je bilo, da vozi pod vplivom alkohola (0,35 mg/l alkohola). Sledi obdolžilni predlog,” so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

