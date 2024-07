Klofuta za Ursulo: Evropska komisija ni zagotovila dovolj informacij o pogodbah za nabavo cepiv Demokracija Piše: Nova24tv.si Splošno sodišče EU ugotavlja, da Evropska komisija javnosti ni omogočila dovolj informacij o pogodbah za nabavo cepiv proti covidu-19. Sodišče meni, da so v javnem interesu med drugim podatki o odškodninski odgovornosti proizvajalcev cepiv in tudi določeni osebni podatki članov pogajalske skupine. Leta 2021 sta skupini evropskih poslancev in zasebnikov od komisije zahtevali dosto ...

Sorodno