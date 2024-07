Bruselj javnosti ni omogočil dovolj informacij o nabavi cepiv proti covidu Slovenske novice Sodbi se nanašata na pogodbe, sklenjene med komisijo in različnimi farmacevtskimi podjetji v letih 2020 in 2021. Njihova vrednost je po navedbah sodišča znašala okoli 2,7 milijarde evrov, omogočile pa so naročilo več kot milijarde odmerkov cepiva proti covidu-19.

Sorodno















Omenjeni Farmacija

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Luka Dončić

Klemen Boštjančič

Tinkara Kovač

Branimir Štrukelj