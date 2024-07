Skrivnostna smrt na plaži: Policisti še vedno v temi Maribor24.si Policisti še vedno ugotavljajo identiteto moškega, starega med 70 in 80 let, ki je 10. julija umrl na divji plaži med Strunjanom in Mesečevim zalivom.

