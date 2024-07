Na plaži umrl Portorožan, svojci so ga prepoznali po fotografiji Primorske novice Teden dni so policisti skušali ugotoviti, kdo je moški, ki je mrtev obležal na divji plaži med Mesečevim zalivom in Strunjanom, po objavi njegove fotografije pa so jih nemudoma poklicali njegovi bližnji. Šlo je za 76-letnega moškega iz Portoroža, ki je ostal doma, medtem ko so šli njegovi sorodniki na dopust.

