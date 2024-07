Čebulj: Gre za enega najmočnejših turnirjev v zgodovini odbojke 24ur.com Slovenski odbojkarji so po uspešno odigranem pripravljalnem turnirju na Poljskem, ko so na Wagnerjevem memorialu zasedli drugo mesto, misli že usmerili v najbolj pričakovan dogodek tega poletja. Do začetka olimpijskih iger v Parizu je le še nekaj dni, temu razumljivo pa je že čutiti vznemirjenje v slovenskem taboru. Do odhoda v Francijo bodo svojo formo pilili v Ljubljani.

