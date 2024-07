Največ nominacij za emmyje dramski seriji Shogun Primorske novice Uspešna dramska serija Shogun, ki je gledalce popeljala na Japonsko v zgodnjem 17. stoletju, je v sredo prejela največ nominacij za televizijske nagrade emmy. S 25 možnostmi za kipce je prehitela serijo The Bear, ki je dobila 23 nominacij, z 21 nominacijami pa sledi serija Only Murders in the Building. Podelitev nagrad je napovedana 15. septembra.

