Največ nominacij za emmyje Šogunu Dnevnik Uspešna dramska serija Šogun je v sredo prejela največ nominacij za televizijske nagrade emmy. S 25 možnostmi za kipce je prehitela serijo The Bear, ki je dobila 23 nominacij, z 21 nominacijami pa sledi serija Only Murders in the Building.

