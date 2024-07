Nekoliko manj vroči in bolj vlažni atlantski tokovi, ki so v minulih dneh občasno oplazili Alpe in zlasti v gorskem svetu povzročali nastanek popoldanskih neviht, se bodo v bližnji prihodnosti postopno spuščali do ostalih predelov. Subtropski anticiklon bo deloma klonil in bo na naših vzporednikih vsaj prehodno nekoliko manj soliden. Vročina bo v prihodnjem tednu nekoliko popustila, povečala pa se ...