Danes bo predvsem sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev. Najbolj vroče bo na Primorskem. Ponoči pa bodo nevihte vse pogostejše in se do jutra razširile nad večji del Slovenije. Pojavljali se bodo močnejši nalivi, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso), ki je za severni del države za soboto izdala oranžno opozorilo. Po napovedih hidrologov bodo v noči na soboto in v soboto ...