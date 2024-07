Foto: Na žalni seji so se poklonili spominu na Anito Ogulin Svet 24 V mestni hiši je potekala žalna seja mestnega sveta ljubljanske občine, na kateri so se poklonili spominu na humanitarko in častno meščanko Anito Ogulin, ki se je poslovila v torek.



Več na Svet24.si

Sorodno