Anito Ogulin številni pospremili na zadnjo pot (FOTO) Primorske novice Na ljubljanskem pokopališču Polje so se danes številni zbrani poslovili od humanitarke in prejemnice državnega odlikovanja zlati red za zasluge Anite Ogulin. Pogrebne slovesnosti, ki je potekala z vojaškimi častmi, sta se med drugimi udeležila tudi predsednica republika Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob.

Sorodno