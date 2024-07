Krški policisti so bili včeraj obveščeni o nasilju v družini v okolici Krškega. Takoj so se odzvali, danes poročajo s PU Novo mesto, zbrali obvestila in ugotovili, da je 38-letni nasilnež pretepel svojo mamo in jo poškodoval. Na kraj so poklicali reševalce, ki so žrtev oskrbeli in jo odpeljali v bolnišnico. Policisti so nasilnežu izrekli prepoved približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozi ...