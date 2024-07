Pomurski policisti so v preteklem dnevu obravnavali dve prometni nesreči z materialno škodo, prometno nesrečo v kateri se je udeleženec lažje telesno poškodoval, šest kaznivih dejanj, pet kršitev javnega reda in miru, štiri poškodbe vozil na parkiriščih, nesrečo pri delu in dve povoženji divjadi.