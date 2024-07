50. obletnica razdelitve Cipra: del otoka žaluje, drugi praznuje RTV Slovenija Ob zori so se v ciprski prestolnici Nikozija oglasile sirene, s čimer so ciprski Grki zaznamovali 50. obletnico turške zasedbe dela ozemlja. Ob obletnici bosta grški in turški del ločeno obiskala grški premier in turški predsednik.