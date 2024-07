Pol stoletja razdelitve Cipra na grški in turški del. Kakšna bo prihodnost? N1 Na Cipru danes obeležujejo 50 let turške invazije ter posledične razdelitve otoka na grški in turški del. Ciprski predsednik Nikos Hristodulides je ob obletnici dejal, da je združitev Cipra edina prava pot naprej. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa meni, da ni več nobene koristi v nadaljevanju pogajanj pod vodstvom ZN o združitvi otoka.

