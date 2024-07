Maj je bil nekoč poln dogodkov, povezanih z likom in delom Josipa Broza - Tita, ki je 35 let vodil ljudsko in socialistično Jugoslavijo. Čeprav je že 44 let pokojni, spomini nanj ne zbledijo; pravzaprav se vsako leto odkrivajo v novih različicah. Tudi v belokranjskem Kotu, vasici ob Kolpi v Poljanski dolini, so ob (nekdanjem) dnevu mladosti letos že enajstič ponesli štafeto mladosti. preberite več ...