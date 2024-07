V Mariboru so konec tedna izpeljali Atletski pokal Slovenije (APS) za članice in člane. Ekipno sta naslova osvojila ljubljanski Mass med atletinjami in novomeška Krka med atleti. Oslabljenega celjskega Kladivarja tokrat ni bilo med tremi najboljšimi. So pa nekaj zmag v posameznih kategorijah dosegli celjski atleti. Martina Ratej je bila z metom 53,82 metra najboljša v metu kopja, v skoku v višino ...