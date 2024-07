Pogačar še do 16. etapne zmage na dirki po Franciji Primorske novice Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec 20. etape dirke po Franciji. Na trasi od Nice do vrha prelaza Couillole (132,8 km) tokrat ni napadel od daleč, največ moči pa je prihranil v sprintu in premagal Danca Jonasa Vingegaarda. Pogačarja do tretje skupne zmage na Touru loči le še nedeljski kronometer.

