Nesreča na štajerski avtocesti, vozite previdno Lokalec.si Bodite previdni, na štajerski avtocesti je prišlo do nesreče. “Na štajerski avtocesti med Celjem center in Celjem vzhod proti Mariboru je prišlo do nesreče,” poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Promet je oviran.

Sorodno



















Omenjeni Celje

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Primož Roglič

Luka Mezgec

Luka Dončić