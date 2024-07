Smrtna delovna nesreča: na gradbišču ceste povozil delavca Dnevnik Do nesreče je prišlo med premikom delovnega stroja, ki je poškodoval slovenskega delavca. Tega so z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota, kjer je podlegel poškodbam. S Policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da je z...

