Koalicija za zdaj ostaja pri kandidatu Veselu, opozicija potihem upa, da Golob komisarsko mesto “špara” za sebe in da si bo premislil topnews.si Vlada bo s postopkom imenovanja komisarskega kandidata nadaljevala po prejemu pisma predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, predvidoma ta teden. Kljub njenim besedam, da bo članice pozvala k posredovanju imen kandidata in kandidatke, pa Slovenija, kot kaže, vsaj za zdaj namerava ostati le pri enem kandidatu, in sicer Tomažu Veselu. Vlada Roberta Goloba je […]...

Sorodno